10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değiştirildi mi? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dizide Osman karakterinin diziden ayrılacağı, yeni sezonda olmayacağı iddiasının detayları merak ediliyor. Osman diziden ayrılacak mı sorusun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değiştirildi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 00:10
  • 1
  • 8
Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan bölümleriyle adından söz ettiren Aşk 101'de yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. 2. sezonu iple çeken dizinin hayranları Osman karakterinin diziye veda mı edecek sorusun cevabını merak ediyor. Peki, Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

AŞK 101 OSMAN DEĞİŞECEK Mİ?

Dizinin yapımcıları tarafından henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 8
Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.

  • 4
  • 8
Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu, Sinan
Kubilay Aka, Kerem
Alina Boz, Eda
Selahattin Paşalı, Osman
İpek Filiz Yazıcı, Işık

  • 5
  • 8
Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

Pınar Deniz, Burcu
Kaan Urgancıoğlu, Kemal
Müfit Kayacan, Necdet
Bade İşçil, yetişkin Işık
Tuba Ünsal, yetişkin Eda