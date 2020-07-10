Aşk 101 dizisinde şok ayrılık! Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değişti mi?

Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değiştirildi mi? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dizide Osman karakterinin diziden ayrılacağı, yeni sezonda olmayacağı iddiasının detayları merak ediliyor. Osman diziden ayrılacak mı sorusun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşk 101 dizisinde Osman karakteri değiştirildi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 00:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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