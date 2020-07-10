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Haberler Galeri Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Zeynep komisere hayat veren Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ediyor. Özel hayatıyla gündeme oturan Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 01:29
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Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.

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Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin çocukları...

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Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Murathan...