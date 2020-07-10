Arka sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in oğlu...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Zeynep komisere hayat veren Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ediyor. Özel hayatıyla gündeme oturan Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...