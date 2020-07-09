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Haberler Galeri İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Cemal Can ve Berkan'ın arasında kıyasıya geçen mücadele sonrasında 2. eleme adayı belli oldu. Büyük sms oylaması sonrasında adaya veda eden isim belli olacak. Survivor 2020'ye veda eden isim araştırılmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 00:20
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İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan yarışma programında artık nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de sms oylaması sonrasında adaya veda edecek isim belli olacak. Cemal Can ve Berkan arasında yapılan final adeta soluksuz bıraktı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

SURVİVOR 9 TEMMUZ KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı final haftası heyecanı yaşanmaya başladı. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan isim Berkan olurken Cemal Can'ın adını söyledi. Adaya veda eden isim ELİF oldu.

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İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Haberimizden, Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralaması gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'da elenen isim ve 9 Temmuz SMS oy sıralamasına ilişkin tüm detaylar;

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İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayını belirleyen Cemal Can, Elif'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Elif oldu. Bu akşamki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise bir isim daha söyleyecek ve Elif'in elemedeki rakibi ortaya çıkacak. Elif ve diğer eleme adayı arasından en az oyu alan kişi yarışmaya veda edecek.

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İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor dokunulmazlık oyununda sona gelindi. Bu hafta bir isim daha adaya veda ediyor. Bugün üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar final yoluna giderken parkuru en erken bitirmek için çalışacaklar. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek