İşte veda eden isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Cemal Can ve Berkan'ın arasında kıyasıya geçen mücadele sonrasında 2. eleme adayı belli oldu. Büyük sms oylaması sonrasında adaya veda eden isim belli olacak. Survivor 2020'ye veda eden isim araştırılmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 00:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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