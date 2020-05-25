Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin birinci sezonu büyük ilgi gördü. Bir grup gencin hikayesinin konu edinen dizinin son bölümünde ekibin 20 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Işık ile Eda evde beklerken kapının çalması izleyicide heyecan yarattı. Peki, Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL