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Haberler Galeri Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin birinci sezonu büyük ilgi gördü. Bir grup gencin hikayesinin konu edinen dizinin son bölümünde ekibin 20 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Işık ile Eda evde beklerken kapının çalması izleyicide heyecan yarattı. Peki, Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:55
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Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 devam edecek mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Nisan ayında izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisinde ikinci sezon heyecanı yaşanıyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisi Netflix platformunda yayınlanıyor. Başrollerinde Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonunu merak eden izleyiciler, yeni sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırıyor. Peki, Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

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Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 DEVAM EDECEK Mİ?

Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuştu. Final sahnesinde çalan evin kapısı çalmış ve 1. sezon sona ermişti. Kapını çalması diğer arkadaşlarının gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini veriyor.

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Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 devam edecek mi? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.