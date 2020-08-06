Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Aşk 101'in ne zaman yayınlancağı merak ediliyor. Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Alina Boz, Kubilay Aka, İpek Yazıcı ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı araştırılıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...