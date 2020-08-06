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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Aşk 101'in ne zaman yayınlancağı merak ediliyor. Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Alina Boz, Kubilay Aka, İpek Yazıcı ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı araştırılıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 21:36
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Okula devam edebilmek için hayatın şartlarını zorlayan bir grup gencin hikayesini konu alan dizi Aşk 101, yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Netflix ekranlarında yayınlanan dizinin 2. yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in 2. sezonu için net bir tarih verilmedi. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

NETFLİX AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu