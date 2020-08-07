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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi
Aynı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizideki yakınlaşma sahnelerinin ardından magazin gündemine oturmuştu. Aralarında aşk olduğu iddiaları gündeme gelirken Hande Erçel'in Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırması iddiaları güçlendirmişti. Kerem Bürsin'den aşk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:01Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:03