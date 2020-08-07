Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Demet Özdemir'le de adı aşk dedikodularına karışan Bürsin, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını "Aylar öncesine gidiyorsunuz, o dedikodu devam mı ediyor? Şu an benim için en önemli şey iş, iş konuşalım" diyerek geçiştirdi.

