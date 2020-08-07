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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Aynı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizideki yakınlaşma sahnelerinin ardından magazin gündemine oturmuştu. Aralarında aşk olduğu iddiaları gündeme gelirken Hande Erçel'in Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırması iddiaları güçlendirmişti. Kerem Bürsin'den aşk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:03
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de görüntülendi.

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Partneri Hande Erçel'le dizideki yakınlaşma sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya düşen oyuncu, "Maalesef öyle bir şey oldu. İşimiz gereği yapmamız gereken birtakım şeyler var, birinin onu öyle çekmesi hiç profesyonel değil" dedi.

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Bu görüntülerin Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'la ilişkisini bitirdiği iddiaları ise Bürsin'i kızdırdı.

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

"Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek."

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Kerem Bürsin ve Hande Erçel görüntüleriyle olay olmuştu! Aşk açıklaması geldi

Demet Özdemir'le de adı aşk dedikodularına karışan Bürsin, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını "Aylar öncesine gidiyorsunuz, o dedikodu devam mı ediyor? Şu an benim için en önemli şey iş, iş konuşalım" diyerek geçiştirdi.