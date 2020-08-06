Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz bakın kiminle evliymiş!

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gastronomi eğitimi alan Yasemin kararlı, sert, tuttuğunu koparan, haksızlığa gelemeyen bir kızı canlandıran Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Nilay Deniz'in özel hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun eşini merak etti. İşte Nilay Deniz'in merak edilen eşi...