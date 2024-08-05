İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. Muhteşem Yüzyıl, Asi, Atiye ve Camdaki Kız gibi projelelerle tanınan Ergeç'in kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Güzel oyuncunun hayatını araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şoke oldu. Şimdilerde bir kız evladı olan Ergeç, ünlü yazarın oğluyla evli çıktı. İşte Selma Ergeç'in merak edilen eşi...