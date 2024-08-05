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İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. Muhteşem Yüzyıl, Asi, Atiye ve Camdaki Kız gibi projelelerle tanınan Ergeç'in kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Güzel oyuncunun hayatını araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şoke oldu. Şimdilerde bir kız evladı olan Ergeç, ünlü yazarın oğluyla evli çıktı. İşte Selma Ergeç'in merak edilen eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 10:16 Güncelleme: 05.08.2024 10:16
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

İnci Taneleri dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Selma Ergeç'in evli olup olmadığı merak ediliyordu. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ergeç'in eşinin kim olduğu öğrenene büyük şaşkınlık yaşadı.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

Kariyerine oyunculukla devam eden Ergeç, Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Camdaki Kız gibi dizilerde rol aldı.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

EŞİ BAKIN KİM?

Ergeç, 2015 yılında mutlu bir birliktelik yaşadığı Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile hayatını birleştirdi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in 9 yıllık eşi ünlü yazarın oğluymuş! Bakın nerenin sahibi...

Ergeç'in bu evliliğinden bir yıl sonra, 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında bir kızları oldu.