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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

Mehmet Aslantuğ'dan yeni aşk bombası geldi! Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıllık evliliği tek celsede bitmiş, ikili boşanma duruşmasına el ele gelmişti. Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan boşanma isteğinin Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı. Yeni aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ'un gönlünü ünlü iş insanına kaptırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:39
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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı.

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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

MEHMET ASLANTUĞ YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Arzum Onan'ın söylediğiyle örtüşüyor.

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Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

İddiaya göre Mehmet Aslantuğ, iş kadını Gözde Akpınar'la yakınlaşmış.