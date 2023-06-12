Arzum Onan’la el ele boşanan Mehmet Aslantuğ’dan yeni aşk bombası! Gönlünü iş insanına kaptırdı

Mehmet Aslantuğ'dan yeni aşk bombası geldi! Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıllık evliliği tek celsede bitmiş, ikili boşanma duruşmasına el ele gelmişti. Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan boşanma isteğinin Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı. Yeni aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ'un gönlünü ünlü iş insanına kaptırdığı ortaya çıktı.