29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

Geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atan Ata Demirer, son haliyle ağızlar açık bıraktı. Günden güne zayıflayan ünlü komedyen, son olarak Ayvalık gezisinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Fazla kilolarından kurtulmakta kararlı olan Demirer'in giderek zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. İşte Ata Demirer'in son hali...

Giriş Tarihi: 29.08.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:18
  • 1
  • 190
Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

Ata Demirer'in Ayvalık pozlarına beğeni yağdı. Geçtiğimiz yıl fazla kilolarından kurtulmak için sıkı bir diyete başlayan Demirer, büyük bir değişim yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 190
Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

GÜNDEN GÜNE ERİDİ

Günden güne zayıflayan ünlü komedyenin son hali beğeni topladı.

  • 3
  • 190
Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

İşte fazla kilolarından kurtulmaya kararlı olduğu görülen Ata Demirer'in son hali...

  • 4
  • 190
Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı
  • 5
  • 190
Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı