Günden güne zayıfladı! Ata Demirer’in eski halinden eser kalmadı

Geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atan Ata Demirer, son haliyle ağızlar açık bıraktı. Günden güne zayıflayan ünlü komedyen, son olarak Ayvalık gezisinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Fazla kilolarından kurtulmakta kararlı olan Demirer'in giderek zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. İşte Ata Demirer'in son hali...