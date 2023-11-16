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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Arzum Onan bu kez, akşam güneşi pozuyla adından söz ettirdi. İşte Onan'ın o paylaşımı.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:38
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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

Mahkemeye el ele giden çift herkesi şaşırtmış, neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."

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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

Boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Onan, bu kez akşam güneşi pozuyla göz kamaştırdı.

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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

Onan'ın pozuna anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

İŞTE O POZ