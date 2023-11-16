Arzum Onan güzelliğiyle hayran bıraktı! “Vallahi boşanmak yaradı”

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Arzum Onan bu kez, akşam güneşi pozuyla adından söz ettirdi. İşte Onan'ın o paylaşımı.