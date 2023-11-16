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Haberler Galeri Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

Engin Dilan Polat olayında son durum, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çiftin avukatının yaptığı tutukluluk itirazı, sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi. Banu Parlak'ın güzellik merkezlerine yapılan silahlı saldırıda tutuklama kararı alan mahkeme, Dilan Polat'ın kaç yıl ceza aldığını gündeme getirdi. Dilan ve Engin Polat çifti, yeniden hakim karşısına çıkacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:12
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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

Dilan Polat ve Engin Polat olayı, son dakika haberleri ve sıcak gelişmelerle Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Soruşturma sürecinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım tarihinde sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itirazda bulunmuştu. Ancak, sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazını değerlendirerek reddetme kararı almıştır. Öte yandan, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararı alındı. Peki Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi?

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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

DİLAN POLAT OLAYINDA SON DURUM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi. Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle:"Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."

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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

DİLAN POLAT ENGİN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar verdi. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.