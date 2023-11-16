Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?

Engin Dilan Polat olayında son durum, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çiftin avukatının yaptığı tutukluluk itirazı, sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi. Banu Parlak'ın güzellik merkezlerine yapılan silahlı saldırıda tutuklama kararı alan mahkeme, Dilan Polat'ın kaç yıl ceza aldığını gündeme getirdi. Dilan ve Engin Polat çifti, yeniden hakim karşısına çıkacak.