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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından birlikte yaşadıkları evden taşınmış, Bağdat Caddesi'ne yerleşmişti. Şimdilerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, yeniden evini değiştirdi. Saraçoğlu'nun yeni kira bedeli oraya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:09
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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz sene sonlandırmış, ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelenmiş, çıktıları tekne tatillerinde kameralara yakalanmışlardı.

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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

YENİ EVİNE TAŞINDI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

2.Sayfa'nın haberine göre Saraçoğlu, Bağdat Caddesi'nden, Bebek'e taşındı.

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Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası

Güzel oyuncu iş yoğunluğu ve uzun saatler süren seti yüzünden bu kararı aldı.