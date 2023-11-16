16 Kasım 2023, Perşembe
Afra Saraçoğlu adres değiştirdi! İşte Bebek’teki yeni evinin kirası
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından birlikte yaşadıkları evden taşınmış, Bağdat Caddesi'ne yerleşmişti. Şimdilerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, yeniden evini değiştirdi. Saraçoğlu'nun yeni kira bedeli oraya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:09
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