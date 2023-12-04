04 Aralık 2023, Pazartesi
Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar
Yeni yıl için sayılı gün kalırken ünlü isimlerin nerelerde sahne alacağı merak konusu oldu. Şarkıcıların bu yıl astronomik rakamlar talep istemesi ise eğlence sektöründe krize neden oldu. İstenen rakamlar Türkiye'deki birçok otel ve mekanı zor duruma soktu. Eğer ünlü isimler istediği rakamda indirime gitmezse, birçoğu 2024'ü evinde karşılayacak.
Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:48
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