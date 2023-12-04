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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

Yeni yıl için sayılı gün kalırken ünlü isimlerin nerelerde sahne alacağı merak konusu oldu. Şarkıcıların bu yıl astronomik rakamlar talep istemesi ise eğlence sektöründe krize neden oldu. İstenen rakamlar Türkiye'deki birçok otel ve mekanı zor duruma soktu. Eğer ünlü isimler istediği rakamda indirime gitmezse, birçoğu 2024'ü evinde karşılayacak.

Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:48
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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde oteller ve mekanlar, sahneye çıkarmak için şarkıcı bulamıyor. İşletmeler, sanatçıların kapıyı milyon liradan açması üzerine geceden maliyeti çıkaramayacaklarını düşündükleri için anlaşma imzalayamıyor. Ünlü isimlerin çoğu, 2024'e evde girmekle karşı karşıya kaldı.

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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

Sanatçıların, istediği rakamı bir tek yavru vatan KKTC'deki mekan ve otellerin karşılayabilmesi sebebiyle oradaki yerlerde sahne alacak isimler belli oldu.

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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

YILBAŞI GECESİ İÇİN İSTEDİKLERİ ÜCRET

31 Aralık gecesi için 6 milyon lira isteyen Ajda Pekkan, 2 milyon liradan kapıyı açan Aleyna Tilki, Candan Erçetin ve Seda Sayan, 2 milyon 500 bin lira talebinde bulunan Zeynep Bastık, 2 milyon 200 bin lira kaşesi olan Teoman, 1 milyon lira isteyen Bengü, 1 milyon 500 lira alarak izleyici karşısına çıkmak isteyen Burcu Güneş ve Cem Adrian gibi birçok isim şu an boşta bulunuyor.

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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

Şu an için kimseyle anlaşamayan Murat Boz 3 milyon 600 bin lira, Murat Dalkılıç ise 2 milyon 500 bin lira istiyor.

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Ünlü isimlerin yılbaşı krizi! Sahneye çıkamayacaklar

ÜCRET ARTIYOR

Türkiye'deki otel ve mekan sahiplerinin, sanatçıların istediği yüksek rakamları vermesi halinde kişi başı ücretlerinin astronomik fiyata çıkarmak zorunda kalacakları için bu fiyatlara sıcak bakmadığı öğrenildi. 31 Aralık'a kadar sanatçılar astronomik sahne fiyatlarından vazgeçmezse birçoğu yeni yılı PTT (pijama, televizyon, terlik) ile evinden karşılayacak.