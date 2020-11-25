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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu
Sadakatsiz dizisi konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken, Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken oyuncularından olan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:57Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:58