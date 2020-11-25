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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisi konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken, Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken oyuncularından olan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Melis Sezen'in yaşı...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:58
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen yaşıyla olay oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965