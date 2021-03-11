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Haberler Galeri Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

Ünlü aktör Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya'dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 23:54
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Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı.

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Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

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Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı bir otelin kurşungeçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.

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Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" dedi.

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Antalya’dan ayrılan Ünlü oyuncu Jason Statham'dan Türkiye mesajı
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