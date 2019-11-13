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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'le Kadıköy'de el ele görüntülenmişti. Aynı tiyatro oyununda yer alan ikilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz akşam rol aldıkları oyun çıkışında görüntülendi. Haklarındaki aşk dedikoduları sorulan Yüsra Geyik'ten şaşırtıcı bir yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:51
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