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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'le Kadıköy'de el ele görüntülenmişti. Aynı tiyatro oyununda yer alan ikilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz akşam rol aldıkları oyun çıkışında görüntülendi. Haklarındaki aşk dedikoduları sorulan Yüsra Geyik'ten şaşırtıcı bir yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:51
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

2006 yılından beri ekranlarda olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı canlandıran Yüsra Geyik, diziye başladığında 16 yaşındaydı. Yüsra Geyik geçtiğimiz aylarda aynı tiyatro oyununda rol aldığı Ozan Güven ile el ele görüntülenmişti.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

Adeta Arka Sokaklar'da büyüyen Yüsra Geyik, Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

Yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven oldu. Hızlı adımlarla aracına doğru giden oyuncu, ayaküstü sorulara yanıt verdi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

Habertürk'ün haberine göre Güven, "Tiyatro oyunu güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Daha sonra mekandan Yüsra Geyik, tek başına çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Geyik, "Yönetmenimizin doğum günü bugün. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu.