Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! El ele görüntülenmişti...

2006 yılından beri ekranlarda olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı canlandıran Yüsra Geyik, diziye başladığında 16 yaşındaydı. Yüsra Geyik geçtiğimiz aylarda aynı tiyatro oyununda rol aldığı Ozan Güven ile el ele görüntülenmişti.

