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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer'i ile Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi!
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü ile Erdal tiplemesiyle hafızalara kazınan Muhammed Cangören ve Sefa Zengin yıllar sonra yan yana geldi. Abuzer Kömürcü ile oğlu Erdal'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Muhammed Cangören ve Sefa Zengin olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimi.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:08
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