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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda servet kaybetti. Chloe Loughnan ile evliliği boyunca uzak durmaya çalıştığı kumar batağına yeniden düştü. Yıllardır süren kumar sevdası yüzünden defalarca borca batan Ortaç, daha önce borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Yeniden kumar oynamaya başlayan şarkıcı bakın borçlarını nasıl ödeyecek...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:34
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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

Geçtiğimiz Ağustos ayında eşi Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynarken görüntülendi. Ortaç o gece servet kaybetti.

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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

Yıllardır kumar sevdası bitmek bilmeyen şarkıcının, yaşadığı ayrılığın ardından zor bir süreçten geçtiği ve maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyor.

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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

KONSER VEREREK BORCUNU ÖDEYECEK!

Serdar Ortaç'ın geçen ay konser verdiği otelin casinosunda 120 bin dolar kaybettiği ve borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyeceği iddia edildi.

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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı.

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Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…