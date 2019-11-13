Serdar Ortaç kumarda 120 bin dolar kaybetti! Borcunu ödemek için…

Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda servet kaybetti. Chloe Loughnan ile evliliği boyunca uzak durmaya çalıştığı kumar batağına yeniden düştü. Yıllardır süren kumar sevdası yüzünden defalarca borca batan Ortaç, daha önce borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Yeniden kumar oynamaya başlayan şarkıcı bakın borçlarını nasıl ödeyecek...