ANA SAYFA
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy geçen ay lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Son durumu hakkında bilgi veren Aksoy, "İkinci kemoterapi bitti. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:38
- 1
- 20
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
- 2
- 20
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
- 3
- 20
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
- 4
- 20
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
- 5
- 20
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!