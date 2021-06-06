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Haberler Galeri Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy geçen ay lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Son durumu hakkında bilgi veren Aksoy, "İkinci kemoterapi bitti. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:38
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Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

"DUALARINIZI HİSSEDİYORUM"

Instagram hesabından sevenlerine seslenen Aksoy, "Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti.

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Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor.

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Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam" ifadelerini kullandı.

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Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!
Arka Sokakların yıldızı Boğaç Aksoy'dan yeni haber!

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim.