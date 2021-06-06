Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

"SURVIVOR TARİHİNDE İLK DEFA"

Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, "İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler" diye konuştu.