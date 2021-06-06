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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...
Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de başarılı performans gösteren Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında sular durulmuyor. Bu kez ailelerinde olaya dahil olması sonrasında Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı uyarı geldi. Yarışmacılara aileleri ile iletişim kurma hakkı tanınarak gelişmeler yakından takip edilecek. İşte, Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı?
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:42
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