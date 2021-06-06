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Haberler Galeri Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de başarılı performans gösteren Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel arasında sular durulmuyor. Bu kez ailelerinde olaya dahil olması sonrasında Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı uyarı geldi. Yarışmacılara aileleri ile iletişim kurma hakkı tanınarak gelişmeler yakından takip edilecek. İşte, Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı?

Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:42
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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara uyarısı ise büyük merak uyandırdı. Yarışmada tartışmaları uzun süredir konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri de konuya dahil oldu. Sosyal medya gündemine taşınan konu sonrasında yarışmanın takipçileri gelişmeleri yakından takip ediyor. Ailelerin olaya katılması sonrasında Acun Ilıcalı yarışmadan ayrılıkların olabileceğinin sinyallerini verdi. İşte, Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı?

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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ilk kez aileler, yarışmacılar arasındaki gerginliğe dahil oldu.

Yarışmanın son konseyinde ilk kazanan Poyraz olurken, konseye Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ilıcalı, iki yarışmacının ailesinin sosyal medyada yazdıklarının programa zarar verdiğini belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi.

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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

"SURVIVOR TARİHİNDE İLK DEFA"

Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, "İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler" diye konuştu.

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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

"ALEYNA VE AYŞE'NİN AİLESİ ARASINDA GERGİNLİK VAR"

Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. İkinci yarışmacımıza geliyorum. İkinci yarışmacımız da Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesiyle Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Bu iş büyümüş durumda."

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Aleyna ve Ayşe'nin ailesi neden tartıştı? Survivor'a Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in kavgası damga vurdu...

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.