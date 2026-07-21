Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde! Murat Ormiyak'tan üzen açıklamalar

Ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Vedat Müdür" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Taksim'deki bir huzurevinde kaldığı öğrenilen usta oyuncunun son hali ve yaptığı açıklamalar sevenlerini derinden üzdü.

20 sezon boyunca izleyiciyle buluşan ve televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, 751. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonuyla ilgili belirsizlik sürerken, yapımda Vedat Müdür karakteriyle hatırlanan usta oyuncu Murat Ormiyak, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çeken Ormiyak'ın, bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. "Tatlı Röportajlar" ekibinin ziyaret ettiği usta oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşadığını belirtti.

"O KADAR YALNIZIM Kİ..." Kendisine yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Murat Ormiyak, duygusal anlar yaşayarak şu ifadeleri kullandı: "Ne iyi ettiniz ziyaretime geldiniz. Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Çok mutlu oldum, beni mutlu ettiniz." Konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ormiyak'ın sözleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR" Murat Ormiyak, daha önce verdiği bir röportajda da uzun süredir yeni bir projede yer almadığını açıklamıştı. Oyuncu, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlatmıştı: "Artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki."

79 yaşındaki usta oyuncunun son açıklamaları ve görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı. BİRÇOK SEVİLEN YAPIMDA ROL ALDI 19 Ekim 1946'da Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelen Murat Ormıyak, oyunculuk eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda aldı. Tiyatro kökenli sanatçı, kariyeri boyunca çok sayıda reklam filmi, sinema yapımı ve televizyon dizisinde yardımcı oyuncu olarak görev yaptı.