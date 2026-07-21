Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti

Eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, son günlerde gündeme gelen hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Eser Yenenler'in eşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 haftalık zorlu sürecin ardından bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve aile yaşantısıyla sevilen Berfu Yenenler, bir süredir gözlerden uzak kalmasının nedenini açıkladı. Çıkan hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozan Yenenler, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ancak bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan çiftin üçüncü bebek heyecanı, yaşanan talihsiz komplikasyonlar nedeniyle üzüntüyle sonuçlandı.

"12 HAFTANIN SONUNDA HAMİLELİĞİM SON BULDU" Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Berfu Yenenler, yanlış haberlerin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirtti.

Zorlu geçen bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Yenenler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhabalar, Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz.