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Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, son günlerde gündeme gelen hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Eser Yenenler'in eşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 haftalık zorlu sürecin ardından bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 1

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve aile yaşantısıyla sevilen Berfu Yenenler, bir süredir gözlerden uzak kalmasının nedenini açıkladı. Çıkan hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozan Yenenler, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ancak bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 2

Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan çiftin üçüncü bebek heyecanı, yaşanan talihsiz komplikasyonlar nedeniyle üzüntüyle sonuçlandı.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 3

"12 HAFTANIN SONUNDA HAMİLELİĞİM SON BULDU"

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Berfu Yenenler, yanlış haberlerin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirtti.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 4

Zorlu geçen bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Yenenler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar,

Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 5

Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu.

Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde.

En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz, desteğiniz çok kıymetli. Teşekkür ederiz."

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 6

BERFU YENENLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Berfu Yenenler, 11 Nisan doğumludur. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Yenenler, mühendislik eğitiminin ardından kariyerine farklı bir alanda yön verdi.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 7

MİSS TURKEY'DE DERECE ELDE ETTİ

Berfu Yenenler, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda dördüncü olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Modellik alanında bir süre çalışmalarını sürdüren Yenenler, daha sonra dijital içerik üreticiliğine ağırlık verdi.

ESER YENENLER İLE EVLİLİĞİ

Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık aile yaşamlarına dair paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, dijital dünyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Berfu Yenenler yaşadığı acıyı paylaştı! Bebeğini kaybetti 8

DİJİTAL İÇERİKLERİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Berfu Yenenler, Instagram ve YouTube başta olmak üzere milyonlarca takipçiye hitap ediyor. Günlük yaşam, aile hayatı ve eğlence odaklı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yenenler, dijital platformlarda yayınlanan "Çift Terapisi" ve "Talk Show Perileri" programlarının sunuculuğunu da üstleniyor.

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