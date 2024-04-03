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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'iydi! Şevket Çoruh'un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'iydi! Şevket Çoruh'un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Arka Sokaklar'ın uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh, önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'a neden veda ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen usta oyuncunun kızı da merak konusu oldu. İşte Şevket Çoruh'un güzeller güzeli kızı...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:33
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16 sezon sonra veda etti! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’iydi! Şevket Çoruh’un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan Arka Sokaklar'ın 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı. 2006 yılında başlayan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak tanınan Çoruh, katıldığı bir programda diziden neden ayrıldığını açıkladı.

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16 sezon sonra veda etti! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’iydi! Şevket Çoruh’un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Çoruh, 16 sene boyunca devam eden yoğun tempolu çekimlerin ardından kendi hedeflerini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi. Tiyatro alanında daha aktif olmak ve kendi tiyatro projesini hayata geçirmek isteğiyle Arka Sokaklar'dan ayrıldığını ifade etti.

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16 sezon sonra veda etti! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’iydi! Şevket Çoruh’un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım isimli dizide rol alan Şevket Çoruh bu açıklamasıyla gündem oldu. Çoruh'un Arka Sokaklar'dan ayrılışının ardından izleyiciler, aile hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

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16 sezon sonra veda etti! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’iydi! Şevket Çoruh’un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu. Gülenay, babasına olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

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16 sezon sonra veda etti! Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’iydi! Şevket Çoruh’un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

İşte Şevket Çoruh başta olmak üzere ünlülerin çocukları...