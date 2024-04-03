Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'iydi! Şevket Çoruh'un ilk göz ağrısına bakın! Esmer güzeli kızı babasının kopyasıymış...

Arka Sokaklar'ın uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh, önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'a neden veda ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen usta oyuncunun kızı da merak konusu oldu. İşte Şevket Çoruh'un güzeller güzeli kızı...