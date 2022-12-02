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Haberler Galeri Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Uzun zamandır ekranlarda sunuculuk yapan Serap Paköz son haliyle sosyal medyayı çalkaladı. Serap Paköz, geçen senelerde kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle adından söz ettirmişti. Ünlü sunucu, ardından da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' işlemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün geçirdiği estetiklerin ardından yeni hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün estetikli hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları da sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in şaşırtan değişimi…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:16
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Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Ünlü sunucu Serap Paköz geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüştü, sosyal medya onu konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

GÜNDEM OLDU

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyada gündem oldu.

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  • 177
Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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  • 177
Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

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  • 177
Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.