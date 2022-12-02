Sunucu Serap Paköz estetikle bambaşka biri oldu! Sosyal medya onu konuştu! Bakın 57 yaşındaki Paköz kime benzetildi?

Uzun zamandır ekranlarda sunuculuk yapan Serap Paköz son haliyle sosyal medyayı çalkaladı. Serap Paköz, geçen senelerde kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle adından söz ettirmişti. Ünlü sunucu, ardından da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' işlemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün geçirdiği estetiklerin ardından yeni hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün estetikli hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları da sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in şaşırtan değişimi…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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