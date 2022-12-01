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Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Aldatmak dizisi ATV'nin en iddialı yapımlarında biri… Aldatmak dizisi, sürükleyici hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Güzide rolüyle kanseri atlattıktan sonra ekrana bomba gibi dönen Vahide Perçin de sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ekranın en sevilen yüzlerinden olan ve özel hayatıyla da merak uyandıran usta oyuncunun eski kocası da ünlü çıktı. İşte Vahide Perçin'in öğrenince çok şaşıracağınız eski eşi…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:59
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin son zamanların merak edilen ünlü isimlerinden. Bu sezonun en başarılı yapımlarından olan dizi sürükleyici hikayesiyle izleyiciden tam puan alırken dizinin usta oyuncusu Vahide Perçin özel hayatıyla da dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

Usta oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaştı kaldı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi…

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN