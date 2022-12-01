Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi kendi gibi oyuncu çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı! Senelerce evli kalmışlar

Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Aldatmak dizisi ATV'nin en iddialı yapımlarında biri… Aldatmak dizisi, sürükleyici hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Güzide rolüyle kanseri atlattıktan sonra ekrana bomba gibi dönen Vahide Perçin de sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ekranın en sevilen yüzlerinden olan ve özel hayatıyla da merak uyandıran usta oyuncunun eski kocası da ünlü çıktı. İşte Vahide Perçin'in öğrenince çok şaşıracağınız eski eşi…