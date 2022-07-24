Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Mesut diziden ayrılıyor mu? Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut Güneri karakteri, ekibin önemli komiserlerinden biri. 90'lı yıllarda doğuda Özel Harekat'ta görev yapan Mesut komiser, bu görevden kalma tavmalarla İstanbul'a dönmüş ve ekibe katılmıştır. 16 sezondur Arka Sokaklar'da Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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