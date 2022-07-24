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Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Mesut diziden ayrılıyor mu? Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut Güneri karakteri, ekibin önemli komiserlerinden biri. 90'lı yıllarda doğuda Özel Harekat'ta görev yapan Mesut komiser, bu görevden kalma tavmalarla İstanbul'a dönmüş ve ekibe katılmıştır. 16 sezondur Arka Sokaklar'da Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:18
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Arka Sokaklar’da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? 632'nci bölümüyle 17 Haziran'da sezon finaline giren Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Kanal D'de ekranlara gelen dizide 16 sezondur Mesut komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin hayranları "Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?", "Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar’da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

MESUT KOMİSER ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

16 sezondur Arka Sokaklar dizisinde başrolde olan Şevket Çoruh'un gelecek sezon olmayacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun yoğun iş temposu nedeniyle sadece tiyatroyla ilgileneceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Arka Sokaklar’da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar 632. Bölümde Rıza Baba, İlyas'tan gelen telefonla hayatının şokunu yaşıyor! Pınar'ın kayıp olması Rıza Baba ve annesi Ayla'yı endişelendirir.

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Arka Sokaklar’da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Rıza Baba, ekibi ile birlikte Pınar'ın gelin gittiği villaya gider. Villa boştur ve Pınar'ın odasında girdiğinde duvardaki kurşun deliklerini görürler. Bu sırada İlyas, Rıza Babayı arar ve geçmişte yaşanan olayı hatırlatır. Rıza Baba, araştırmaları sonucunda aradaki husumetin ailesine verdiği zararı görür.

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Arka Sokaklar’da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Ezgi, Cemal ve Ablası Songül'ün hasret gidermeleri sırasında elleri kolları bağlı şekilde başına gelecekleri beklemektedir. Bu sırada Cemal dışarı çıkar ve Ezgi'nin olmadığını görür. Tam bu esnada ekip arkadaşları da mekana gelince olay anlaşılır.