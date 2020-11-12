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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla da adından sıkça söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, eşiyle sosyal medyayı salladı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kimmiş...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 16:31
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

Dizide Yılmaz'ın eşini Melike İpek Yalova'nın kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu görenler çok şaşırdı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

NUR FETTAHOĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

NUR FETTAHOĞLU VE EŞİ LEVENT VEZİROĞLU