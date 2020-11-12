Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı herkesi şaşırttı! Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla da adından sıkça söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, eşiyle sosyal medyayı salladı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın kendisi gibi ünlü bir isimle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. Bakın Melike İpek Yalova'nın eşi kimmiş...