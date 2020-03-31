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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Hüsnü Çoban rolüyle Arka Sokaklar dizisinde yüzlerce bölümü geride bırakan Özgür Ozan eşiyle gündem oldu. Magazin dünyasının peşine düştüğü Özgür Ozan ve ailesi sevenleri tarafından da merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın sevilen yıldızı Özgür Ozan'ın eşi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:26
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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Hüsnü Çoban rolüyle Arka Sokaklar dizisinde yüzlerce bölümü geride bırakan Özgür Ozan eşiyle gündem oldu. Magazin dünyasının peşine düştüğü Özgür Ozan ve ailesi sevenleri tarafından da merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

İşte Arka Sokaklar'ın sevilen yıldızı Özgür Ozan ve ünlülerin eşleri...

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi