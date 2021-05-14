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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatımıza giren Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterine hayat veren Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:12
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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

Bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

İmajını değiştirdiği gözlenen 37 yaşındaki yıldız isim yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlülerin değişimi...

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

ÇAĞLA ŞIKEL

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

ZARA

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!

ZARA