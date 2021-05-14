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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i herkesi şaşırttı! Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi inanılır gibi değil!
Aşk-ı Memnu dizisiyle hayatımıza giren Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterine hayat veren Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşk-ı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:12
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