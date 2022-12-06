Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

Arka Sokaklar bitti mi sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün neden yayımlanmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?