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Haberler Galeri Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

Arka Sokaklar bitti mi sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün neden yayımlanmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:18
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Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Fenomen dizinin sevenleri "Arka Sokaklar bitt mi?", "Arka Sokaklar 17. sezon çıcak mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisi izleyicisi 2 Aralık Cuma günü Kanal D ekranlarında yeni bölümü göremeyince şaşırdı. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair hiçbir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

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Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

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Arka Sokaklar bitti mi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar 17. sezon çıkacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor.