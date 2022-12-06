Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Ulusoy babası için Ankara'da düzenlenen törende gözyaşlarına boğuldu. Ünlü mankenin sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürek yaktı. Babasının kazada kırılan saatini paylaşan Ulusoy, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.