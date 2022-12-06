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Haberler Galeri Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Ulusoy babası için Ankara'da düzenlenen törende gözyaşlarına boğuldu. Ünlü mankenin sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise yürek yaktı. Babasının kazada kırılan saatini paylaşan Ulusoy, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:51
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Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, önceki gün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

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Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

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Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

TUTUKLANDI

Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'a otomobille çarpıp ölümüne neden olan sürücü Elif Nazlı, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım! Saati 14. 05’te kaldı

Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, "Yeninden kavuşuncaya denk" sözleriyle veda etti.