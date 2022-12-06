"Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" cümlelerini kullandı.