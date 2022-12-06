06 Aralık 2022, Salı
"Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle başarısını sürdüren Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Sahnede yaptığı konuşmasıyla alay konusu olan Deniz, "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Pınar Deniz'e bir şok da meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah ve Yasmin Erbil Deniz'i ti'ye alan hamlelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:38
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