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"Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle başarısını sürdüren Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Sahnede yaptığı konuşmasıyla alay konusu olan Deniz, "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Pınar Deniz'e bir şok da meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah ve Yasmin Erbil Deniz'i ti'ye alan hamlelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:38
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Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Yargı'nın Ceylin'i Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Sahnede ödülü almak için çıkınca "'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" diyen Deniz dalga konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Yargı dizisiyle popülerliğini artıran Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni'nde yaptığı konuşma sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" cümlelerini kullandı.

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Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

"MÜCEVHER MARKASININ YÜZÜ OLARAK..."

Ünlü oyuncunun bu sözleriyle ilgili yorum yapan bir hesap "Bu videodan sonra kadını bir googlelayayım dedim, bahsettiği film Kanlı Elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes film festivaline gitmiş" tweet'ini attı.

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Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum sözleriyle ti’ye alınan Pınar Deniz’e bir şok da meslektaşlarından! Fanları birbirine girecek

Bu tweet'i beğenenler arasında ünlü oyuncu Burcu Özberk'in olması da dikkat çekti. Her iki oyuncunun fanlarının yeni gündem konusu bu beğeni oldu.