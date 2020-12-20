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Haberler Galeri Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Arıza dizisinde Füsun Keskin karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek başarılı oyunculuğuyla milyonların dikkatini çekti. Güzel oyuncunun özel hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları yaşını öğrenince hayrete düştü. İşte Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in herkesi şaşırtan yaşı...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 05:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 05:24
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Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Arıza dizisiyle birlikte son günlerde milyonların takdirini kazanan güzel oyuncu Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu. Aksüyek'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek olmak üzere ünlülerin yaşları...

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Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

ESRA EROL
12 MAYIS 1982

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Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979

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Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

ASLI ENVER
10 Mayıs 1984

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Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil

MURAT BOZ
7 Mart 1980