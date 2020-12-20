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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil Arıza dizisinde Füsun Keskin karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek başarılı oyunculuğuyla milyonların dikkatini çekti. Güzel oyuncunun özel hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları yaşını öğrenince hayrete düştü. İşte Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in herkesi şaşırtan yaşı... Giriş Tarihi: 20.12.2020 05:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 05:24
Arıza dizisiyle birlikte son günlerde milyonların takdirini kazanan güzel oyuncu Dilara Aksüyek yaşıyla gündem oldu. Aksüyek'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek olmak üzere ünlülerin yaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ESRA EROL
12 MAYIS 1982
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
26 Temmuz 1979
ASLI ENVER
10 Mayıs 1984
MURAT BOZ
7 Mart 1980