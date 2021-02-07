07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

Arıza dizisindeki Füsun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek, sevgilisi ile yakalandı. Magazin dünyasını sallayan Dilara Aksüyek'in sevgilisi de oyuncu çıktı. Avukat Füsun karakteriyle Arıza dizisinin gözde isimlerinden olan Dilara Aksüyek'in sevgilisi Arka Sokaklar dizisinden bir isim.

Giriş Tarihi: 07.02.2021 12:39
  • 1
  • 102
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

Arıza dizinde Füsun Yılmaz karakterine hayat veren Dilara Aksüyek performansı ile izleyiciden tam not aldı. Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in özel hayatını merak edenler 'sevgilisi kim?' sorularıyla ilgili sıklıkla araştırmalar yapıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 102
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

Dilara Aksüyek'in sevgilisi yakından tanıdığımız ve sizi bir hayli şaşırtacak bir isim...

  • 3
  • 102
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

ÖZGÜR OZAN

  • 4
  • 102
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

  • 5
  • 102
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR