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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı
Arıza dizisindeki Füsun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek, sevgilisi ile yakalandı. Magazin dünyasını sallayan Dilara Aksüyek'in sevgilisi de oyuncu çıktı. Avukat Füsun karakteriyle Arıza dizisinin gözde isimlerinden olan Dilara Aksüyek'in sevgilisi Arka Sokaklar dizisinden bir isim.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 12:39
Arıza dizinde Füsun Yılmaz karakterine hayat veren Dilara Aksüyek performansı ile izleyiciden tam not aldı. Arıza'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in özel hayatını merak edenler 'sevgilisi kim?' sorularıyla ilgili sıklıkla araştırmalar yapıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilara Aksüyek'in sevgilisi yakından tanıdığımız ve sizi bir hayli şaşırtacak bir isim...
ÖZGÜR OZAN
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR