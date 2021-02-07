Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in sevgilisi sevenlerini şaşkına çevirdi! O da oyuncu çıktı

Arıza dizisindeki Füsun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek, sevgilisi ile yakalandı. Magazin dünyasını sallayan Dilara Aksüyek'in sevgilisi de oyuncu çıktı. Avukat Füsun karakteriyle Arıza dizisinin gözde isimlerinden olan Dilara Aksüyek'in sevgilisi Arka Sokaklar dizisinden bir isim.