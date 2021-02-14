Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Arıza dizisindeki Ali Rıza karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk'la magazin dünyasının merkezindeki isimlerden oldu. Sevenleri tarafından sosyal medyada da gündemden düşmeyen Arıza dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk fotoğraflarıyla haftanın konuşulan çifti oldu.