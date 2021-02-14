14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Arıza dizisindeki Ali Rıza karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk'la magazin dünyasının merkezindeki isimlerden oldu. Sevenleri tarafından sosyal medyada da gündemden düşmeyen Arıza dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk fotoğraflarıyla haftanın konuşulan çifti oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 11:15
  • 1
  • 104
Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

Tolga Sarışta Rıza dizisindeki Ali Rıza karakteriyle sevenlerinin takdirini kazandı. Başarılı oyuncu kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da magazin dünyasını peşine takan isimlerden oldu. Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 104
Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

NUR FETTAHOĞLU

  • 3
  • 104
Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

NUR FETTAHOĞLU VE EŞİ LEVENT VEZİROĞLU

  • 4
  • 104
Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

TİMUÇİN ESEN

  • 5
  • 104
Arıza dizisinin Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraflar

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE