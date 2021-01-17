Arıza dizisine veda ediyor! Beklenmeyen ayrılık iddiası hayranlarını üzdü! Yeni adresi...

2021 yılında hayata başlayan GAIN platformunda yeni projesinin başladığını duyuran Ahmet Mümtaz Taylan'ın bu proje için çok emek harcadığı da ortaya çıktı.

Bundan sonraki yayın hayatına dijital platformda devam edecek olan Ahmet Mümtaz Taylan, bugüne kadarki projelerinden çok daha farklı bir projeye imza atarak, izleyici karşısına çıktı.