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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Hainin kafasına sıkılır" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Bomba onun kucağında... "Hainin kafasına sıkılır" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Bomba onun kucağında...
ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İçeride muhbirlik yapan Ebru'nun foyası nihayet ortaya çıkmaya başlıyor. Ceylan ise onun hainliğini ortaya çıkarmak için kusursuz bir plan hazırlamıştır. EDHO 178. bölümde; Tipi'nin beklenmedik hareketi sonrasında Hızır ve İlyas zor duruma düşmüştür. Ancak Hızır'ın aldığı karar ise olan bitenin dışında herkesi şok etmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Pazar günleri yayınlanan yeni bölüm fragmanının gelmemesi sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. EDHO son bölümde; Ceylan, sonunda haklı çıkmıştır ve Ebru'nun hain olduğu nihayet anlaşılmıştır. Ancak Hızır'ın yapması gerek daha önemli bir iş vardır. Tipi'nin Rafet'i öldürmesinin ardından masada olacak merak ediliyor. Alparslan ise amcasının aldığı karar sonrasında büyük şaşkınlık yaşamıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA REYTİNGLERİ ALTÜST ETTİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'nin ağızları bir karış açık bırakan açıklamalar gerçekleştirerek; "Masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş bir kişi, masanın üyelerinden biri için hayatını ortaya koyabilir. İlyas Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın" sözleriyle ders niteliğinde bir tavır sergilemesi izleyici kitlesinin ilgi odağı haline haline gelerek sosyal medyada kendine geniş ölçüde yer buldu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179.BÖLÜM FRAGMANI DUYURULDU MU?
Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179.bölüm fragmanı şu an için henüz paylaşılmadı. Fakat yayıncı kuruluş tarafından aktarılır aktarılmaz içeriğimizde yeni bölüm fragmanı videosuna yer verilecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.