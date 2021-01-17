"Hainin kafasına sıkılır" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Bomba onun kucağında...

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İçeride muhbirlik yapan Ebru'nun foyası nihayet ortaya çıkmaya başlıyor. Ceylan ise onun hainliğini ortaya çıkarmak için kusursuz bir plan hazırlamıştır. EDHO 178. bölümde; Tipi'nin beklenmedik hareketi sonrasında Hızır ve İlyas zor duruma düşmüştür. Ancak Hızır'ın aldığı karar ise olan bitenin dışında herkesi şok etmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı...