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Arda Turan'dan "prim" iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane oyuncusu, Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan; hayatının dönüm noktalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Paranın hiçbir dönemde kendisi için önemli olmadığını ifade eden Turan, "Mutlu olduğum yerde olmak en büyük motivasyonum." dedi. Milli Takım'ad EURO 2016'da yaşadığı olaylarla ilgili de konuşan Turan, "Günah keçisi ilan edildim." ifadesini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:56
Arda Turan’dan prim iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen eski futbolcu Arda Turan, Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalar yaptı. Turan, futbol yolculuğundan yaptığı hatalara ve aile yaşantısına kadar her şeyi açık yüreklilikle anlattı.

Arda Turan’dan prim iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

Bayrampaşa'dan çıkıp dünyanın en önemli takımlarında oynadınız. Kariyerinizde sizi en çok motive eden şey neydi?
Mücadele. Hayatımda elde etmek istediğim her şey için mücadele ettim. Başarma duygusunun yeri benim için ayrı. Galatasaray altyapı seçmelerine girdim, kazandım. Performansımla A takıma seçildim. Milli takımda unutulmaz günler yaşadım. Sonrasında Galatasaray kaptanı oldum. La Liga'ya transfer oldum. Atletico'da şampiyon oldum, sonra Barcelona'ya transfer oldum. Sadece futbol oynamak hayaliyle yola çıkan bir çocuk için rüya gibi. Ben hayatım boyunca parayla motive olmuş biri değilim. Dönün bakın benim kariyerime ve sözleşme süreçlerime, en çok kullanılan kelime 'Boş mukaveleye imza'dır. Bu bazen doğru olmayabilir, süreçleri belki daha profesyonel yürütmek daha doğru ama bu da benim. Benim karakterim bu. O yüzden ben mutlulukla, mutlu olduğum ortamlarda bulunmayla motive olurum.

Arda Turan’dan prim iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

HAKSIZLIĞA KARŞI HEP TEPKİ GÖSTERDİM

Duygularınızla hareket eden birisiniz. Bu açıdan yaşadığınız en büyük pişmanlık neydi?
Bu, benimle ilgili yapılan en büyük eleştiri. Bu özelliğimin bana negatif etkiler olmuş mudur? Elbet olmuştur. Mantığı ön plana koymak insanı her zaman daha korunaklı bir alanda tutuyor. Ama bu benim karakterim; duygularım sıklıkla ön planda oluyor. Yaş aldıkça bunu dengelemeyi daha fazla öğrendim. Geriye dönüp baktığınızda 20'li yaşlarda yaptığınız birçok şey şimdi anlamsız gelebiliyor. Ama şuna eminim Arda'ya 20'li yaşlarımdan baksam belki bugünkü birçok hareketim ona saçma gelebilir. Artık daha rafine bir hayatım var. İşim, ailem, çocuklarım. Bir pişmanlıktan bahsetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepsi beni bugün olduğum Arda yaptı. Hâlâ eksiklerim var ama geldiğim noktadan mutluyum.

Arda Turan’dan prim iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

Öfkenizi kontrol edemediğiniz için kavga haberleriyle basına birçok defa konu oldunuz. Kariyerinizi bu açıdan doğru yönetemediğinizi düşünüyor musunuz?
Bu konuyu kariyer yönetimi ekseninde değerlendirmek doğru değil. Evet, zaman zaman öfkeme hakim olamadığım olaylar yaşadım. Geriye dönüp baktığımda bunları farklı iletişim yöntemiyle çözebilir miydim? Evet ama hepsinde bir haksızlığa tepki veriyorum. Haksızlığa karşı tepkisiz kalamıyordum. Yine haksızlık karşısında sessiz kalmam; ama daha sakin çözümler üretmeyi öğrendim. Bu da hayatın insana zamanla öğrettiği bir şey.

Arda Turan’dan prim iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞADIM

Genç yaşınızda çok büyük takımlarda oynadınız. Bu durum sizde 'güç zehirlenmesine' mi neden oldu?
Kariyerimde yaptığım hataların çoğu bireysel inişler ve çıkışlar. Onların temeline bakarsanız birçoğu da etrafımdaki insanları koruma, sahip çıkma duygusu olduğunu görebilirsiniz. Her gerginliğimi buna bağlamak doğru olmaz ama geneli böyle. Büyük takımlarda oynamak, büyük başarılara imza atmak insan hayatında değişiklikler meydana getirebiliyor, bu doğal. Yaşadığım güç zehirlenmesinde bunun da payı olabilir. Ama ben hep haksızlığa karşı elimden gelen mücadeleyi vermiş, gerektiği yerde kavgayı göze almış biriyim. Yöntemimi sorgulayabiliriz. Geriye dönüp kendimle yüzleşince ben de sorguluyorum. Bazı aksiyonlarımda o güç zehirlenmesiyle yanlış yapmış olabilirim. Bunların hepsinin bedelini de ödedim.