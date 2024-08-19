Arda Turan'dan "prim" iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim

HAKSIZLIĞA KARŞI HEP TEPKİ GÖSTERDİM



Duygularınızla hareket eden birisiniz. Bu açıdan yaşadığınız en büyük pişmanlık neydi?

Bu, benimle ilgili yapılan en büyük eleştiri. Bu özelliğimin bana negatif etkiler olmuş mudur? Elbet olmuştur. Mantığı ön plana koymak insanı her zaman daha korunaklı bir alanda tutuyor. Ama bu benim karakterim; duygularım sıklıkla ön planda oluyor. Yaş aldıkça bunu dengelemeyi daha fazla öğrendim. Geriye dönüp baktığınızda 20'li yaşlarda yaptığınız birçok şey şimdi anlamsız gelebiliyor. Ama şuna eminim Arda'ya 20'li yaşlarımdan baksam belki bugünkü birçok hareketim ona saçma gelebilir. Artık daha rafine bir hayatım var. İşim, ailem, çocuklarım. Bir pişmanlıktan bahsetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepsi beni bugün olduğum Arda yaptı. Hâlâ eksiklerim var ama geldiğim noktadan mutluyum.