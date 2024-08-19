19 Ağustos 2024, Pazartesi
Arda Turan'dan "prim" iddialarına yanıt: Ateşe atıldım günah keçisi ilan edildim
Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane oyuncusu, Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan; hayatının dönüm noktalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Paranın hiçbir dönemde kendisi için önemli olmadığını ifade eden Turan, "Mutlu olduğum yerde olmak en büyük motivasyonum." dedi. Milli Takım'ad EURO 2016'da yaşadığı olaylarla ilgili de konuşan Turan, "Günah keçisi ilan edildim." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:56