19 Ağustos 2024, Pazartesi
Deniz Akkaya'nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu'ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu
Manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızıyla koruma altında olduğu dönemde şef Somer Sivrioğlu'nun görüşmesi üzerine çılgına dönmüş ve Sivrioğlu'nu hedef alarak "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer Şefe afresi kim söylüyor" ifadeleriyle duruma tepki göstermişti. Akkaya'nın sözleri üzerine harekete geçen Somer Sivrioğlu, ünlü manken için uzaklaştırma talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi ise talebi reddetti.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:46