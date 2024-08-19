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Haberler Galeri Deniz Akkaya'nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu'ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Deniz Akkaya'nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu'ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızıyla koruma altında olduğu dönemde şef Somer Sivrioğlu'nun görüşmesi üzerine çılgına dönmüş ve Sivrioğlu'nu hedef alarak "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer Şefe afresi kim söylüyor" ifadeleriyle duruma tepki göstermişti. Akkaya'nın sözleri üzerine harekete geçen Somer Sivrioğlu, ünlü manken için uzaklaştırma talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi ise talebi reddetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:46
Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı.

Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından Ayşe Önbilgin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.

Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

'KARISINI ALDATAN ADAMIN ORADA İŞİ NE'
Koruma altına alınan Ayşe'nin babasının yakın arkadaşı olan ünlü şef Somer Sivrioğlu'yla yurtta görüşmesinin ardından Deniz Akkaya Sivrioğlu'nu hedef aldı.

Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Ünlü manken sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu için, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor. Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım, bu adam da hiç beyin yok mu; dış kapının dış mandalıyım demiyor mu. Kızım bu şahsı hiç tanımıyor sadece babasının eski ev arkadaşı" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

UZAKLAŞTIRMA TALEBİNE RED
Paylaşımın ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu adliyenin yolunu tuttu. Somer şef dilekçesinde, tüm bu yaşananlardan sonra Deniz Akkaya'nın kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını hakkında kara kampanya düzenleyerek; Akkaya için uzaklaştırma talebinde bulundu.