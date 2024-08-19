Deniz Akkaya’nın hedef aldığı Somer Sivrioğlu’ndan flaş talep! Mahkemeye başvurdu

Ünlü manken sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu için, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor. Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım, bu adam da hiç beyin yok mu; dış kapının dış mandalıyım demiyor mu. Kızım bu şahsı hiç tanımıyor sadece babasının eski ev arkadaşı" ifadelerini kullandı.