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Arda Turan'a bir dava daha! Barcelona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Bir dönem Barcelona'da forma giymiş olan ve şu anda Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerini yaşayan Arda Turan, İspanya'da yeni bir dava ile karşı karşıya. Turan, kiralık olarak oturduğu evin sahibi tarafından mahkemeye verildi. Ev sahibi, Turan'ı yaklaşık 8 milyon TL değerinde hasar bırakmakla suçluyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:44
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Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi eve 230 bin avroluk hasar bırakmakla suçlanıyor.

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Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barcelona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barcelona'daki eve 230 bin avroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı.

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Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Barcelona'nın elit bir mahallesinde yer alan ve 18 milyon avroluk değere sahip olduğu belirtilen evin sahibi, El Periodico gazetesine verdiği demeçte, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Arda Turan'ın, evde kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar hasarlı bir şekilde evi terk ettiğini iddia etti.

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Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 avro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 avroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü.

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Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı.