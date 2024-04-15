15 Nisan 2024, Pazartesi
Arda Turan'a bir dava daha! Barcelona'da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor
Bir dönem Barcelona'da forma giymiş olan ve şu anda Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerini yaşayan Arda Turan, İspanya'da yeni bir dava ile karşı karşıya. Turan, kiralık olarak oturduğu evin sahibi tarafından mahkemeye verildi. Ev sahibi, Turan'ı yaklaşık 8 milyon TL değerinde hasar bırakmakla suçluyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:44
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