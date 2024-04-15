Arda Turan’a bir dava daha! Barcelona’da kiraladığı eve hasar vermekle suçlanıyor

Barcelona'nın elit bir mahallesinde yer alan ve 18 milyon avroluk değere sahip olduğu belirtilen evin sahibi, El Periodico gazetesine verdiği demeçte, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Arda Turan'ın, evde kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar hasarlı bir şekilde evi terk ettiğini iddia etti.