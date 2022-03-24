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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. Eşi Fahriye Evcen'le yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu bu kez oğlu Karan'la eğlenceli anlarını paylaştı. Karan ile objektif karşısına geçen Burak Özçivit'in eğlenceli baba-oğul paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:26
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve zaman zaman oğluyla geçirdiği keyifli anlara ait karelere yer veren Özçivit, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın yayınlandığı Çarşamba akşamı paylaşım yapan Özçivit, Sefo'nun 'Bilmem Mi' şarkısını söyleyen Karan'ı kayıt altına alarak "Çarşamba geceleri dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi diyor" notuyla paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Baba-oğlun eğlenceli paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Karan ile ev hallerini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı

Karan sempatik halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken ünlü oyuncunun paylaşımına ilk yorum dizideki rol arkadaşlarından geldi.