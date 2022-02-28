28 Şubat 2022, Pazartesi
Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on üçüncü bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on üçüncü bölümüne Batuga'nın seçimi damga vuracak. Tek başına kaçmayı reddeden Batuga ya Akkız'la birlikte kurtulma ya da birlikte ölme kararı alıyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 13:20
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