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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on üçüncü bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on üçüncü bölümüne Batuga'nın seçimi damga vuracak. Tek başına kaçmayı reddeden Batuga ya Akkız'la birlikte kurtulma ya da birlikte ölme kararı alıyor.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 13:20
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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

13.Bölüm:

Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?

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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir.

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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

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Destan’da Batuga kararını veriyor! Akkız’la…

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...