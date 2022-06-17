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Haberler Galeri Gamze Özçelik'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Gamze Özçelik'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, oyunculuğu bıraktı. Diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşan Özçelik, adeta gönülleri fethetti. İmza attığı yardım projeleriyle adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 17:19
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Gamze Özçelik’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Gamze Özçelik’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...
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Gamze Özçelik’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...

İSMAİL HACIOĞLU'NUN KARDEŞİ KARDELEN HACIOĞLU

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Gamze Özçelik’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasının kopyası...