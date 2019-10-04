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Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında olacak. Yarışmada 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşanacak. Yarışmanın sezon finalinde genç üniversite öğrencisi Arda Ayten 14 soruyu da doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ancak sunucu 1 milyonluk soruyu anons etmeden program sona ermişti. Arda Ayten'in hayat hikayesi de yürek burkmuştu. Arda Ayten, kitaplara büyük ilgi duyduğunu ve annesiyle babasının boşandığını belirtmişti. Peki, Arda Ayten kimdir, nereli kaç yaşında? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 04.10.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 23:47
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