Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? ATV'nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda, 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Büyük ödüle kadar gelen genç Arda, kitaplara karşı büyük ilgi duyuyor ve yarışmadan kazanacağı parayla daha çok kitap alıp okumak istediğini söylüyor. Genç Arda'nın ailesinin boşanmış olması da izleyenleri hüzne boğmuştu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten hayat hikayesi…

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