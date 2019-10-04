05 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında olacak. Yarışmada 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşanacak. Yarışmanın sezon finalinde genç üniversite öğrencisi Arda Ayten 14 soruyu da doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmıştı. Ancak sunucu 1 milyonluk soruyu anons etmeden program sona ermişti. Arda Ayten'in hayat hikayesi de yürek burkmuştu. Arda Ayten, kitaplara büyük ilgi duyduğunu ve annesiyle babasının boşandığını belirtmişti. Peki, Arda Ayten kimdir, nereli kaç yaşında? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 04.10.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 23:47
  • 1
  • 31
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? ATV'nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda, 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Büyük ödüle kadar gelen genç Arda, kitaplara karşı büyük ilgi duyuyor ve yarışmadan kazanacağı parayla daha çok kitap alıp okumak istediğini söylüyor. Genç Arda'nın ailesinin boşanmış olması da izleyenleri hüzne boğmuştu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten hayat hikayesi…

ARDA AYTEN'İN DUYGUSAL HAYAT HİKAYESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2
  • 31
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni bölümde görecek.

  • 3
  • 31
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Cumartesi saat 20:00'de ATV ekranında olacak.

  • 4
  • 31
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.

  • 5
  • 31
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.