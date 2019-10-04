BİZE ULAŞIN
Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Yeni sezonu ve yeni sunucusuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı yaşanacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Yarışmanın sezon finalinde Arda Ayten isimli genç yarışmacı 1 milyonluk soruya kadar gelmiş ancak soruyu bilemeden bölüm sona ermişti. Henüz 19 yaşında olan lisans öğrencisi Arda Ayten tüm zorlu soruları geçerek son soruya gelmişti. İşte, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 04.10.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 23:27
- 1
- 265
- 2
- 265
- 3
- 265
- 4
- 265
- 5
- 265