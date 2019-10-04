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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Yeni sezonu ve yeni sunucusuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı yaşanacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Yarışmanın sezon finalinde Arda Ayten isimli genç yarışmacı 1 milyonluk soruya kadar gelmiş ancak soruyu bilemeden bölüm sona ermişti. Henüz 19 yaşında olan lisans öğrencisi Arda Ayten tüm zorlu soruları geçerek son soruya gelmişti. İşte, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 04.10.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 23:27
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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? ATV'nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Yeni sezonunda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda olacak Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişiyi ekran başına toplayacak yarışmada 1 milyonluk soru genç yarışmacı Arda Ayten'e sorulacak. Üniversite öğrencisi Arda Ayten, geride kalan 14 soruyu doğru bilerek 1 milyonluk büyük soruyu görmeye hak kazanmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? İşte yanıtı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HEYECANI BAŞLIYOR!

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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

İzleyenleri kendine hayran bırakarak büyük bir başarı elde eden ve uzun bir aradan sonra büyük ödül 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan genç o anlar ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.