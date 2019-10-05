05 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Avlu dizisinde Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Avlu'nun sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Demet Evgar şimdi de ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olan Demet Evgar'ın hayatı mercek altına alındı. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.

Giriş Tarihi: 05.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 09:52
  • 1
  • 166
Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Avlu'nun sevilen oyuncucu Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. İşte Demet Evgar'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

  • 2
  • 166
Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu

  • 3
  • 166
Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Seda Çetin

  • 4
  • 166
Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Mustada Sandal

  • 5
  • 166
Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Hakan Peker