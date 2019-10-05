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Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu
Avlu dizisinde Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Avlu'nun sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Demet Evgar şimdi de ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olan Demet Evgar'ın hayatı mercek altına alındı. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.
Giriş Tarihi: 05.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 09:52
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