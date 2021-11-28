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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz'den en özel kareler...

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, ekranlarda fırtınalar estiriyor. Vatanım Sensin dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Pınar Deniz, hayranları tarafından da oldukça merak ediliyor. Oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in yaşı da merak konusu oldu. Hayranları "Pınar Deniz kaç yaşında?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güzel oyuncudan en özel kareler ve hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:42
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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz’den en özel kareler...

Magazin dünyası Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı aşkını konuşuyor.

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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz’den en özel kareler...

Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Pınar Deniz'in yaşı ve memleketi merak konusu oldu.

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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz’den en özel kareler...

İşte genç oyuncu Pınar Deniz'e dair merak edilenler...

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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz’den en özel kareler...

PINAR DENİZ KİMDİR?
Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu.

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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Pınar Deniz’den en özel kareler...

Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.