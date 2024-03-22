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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Geçtiğimiz haftalarda eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Eda İynemli'nin yaşadığı dram, kamuoyunun gündemine oturmuştu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olan Orçun İynemli'nin eşine yönelik şiddet iddiaları üzerine açılan davanın sonucu belli oldu. Eda İynemli'nin şikayetini geri çekmesine rağmen açılan kamu davasında, mahkeme Orçun İynemli'yi hapse mahkum etti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:33
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Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli’ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli hakkında eşi Eda İynemli'yi darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli’ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

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Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli’ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

"UYUŞTURUCU SATMIYOR, KULLANIYOR"

İhbar sonrası emniyet ekiplerinin evde yaptığı aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli’ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Eda İynemli olay sonrası verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.

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Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli’ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

İfadesinin devamında eşinin son kez uyuşturucu madde içmek için söz konusu maddeleri aldığını daha sonra psikiyatrik tedavi göreceklerini belirtti.