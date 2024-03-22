Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'ye hapis şoku! Eşi akılalmaz suçlamalarda bulunmuştu...

Geçtiğimiz haftalarda eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Eda İynemli'nin yaşadığı dram, kamuoyunun gündemine oturmuştu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olan Orçun İynemli'nin eşine yönelik şiddet iddiaları üzerine açılan davanın sonucu belli oldu. Eda İynemli'nin şikayetini geri çekmesine rağmen açılan kamu davasında, mahkeme Orçun İynemli'yi hapse mahkum etti. İşte haberin detayları...