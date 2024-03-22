Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ekranlarda olduğu günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Özellikle Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Demir'in aile hayatını araştıranlar beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in merak edilen kardeşleri...