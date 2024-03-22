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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ekranlarda olduğu günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Özellikle Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Demir'in aile hayatını araştıranlar beş kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Mert Ramazan Demir'in merak edilen kardeşleri...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:00
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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Demir'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği herkesi şaşırttı.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in kardeşlerine bakın! Meğer 5 kardeşi varmış! Birbirlerine çok benziyorlar...

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI